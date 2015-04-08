رابطة تجار السجائر تعلن اختفاء رئيسها بعد حديثه عن تقنين الحشيش أمس مع الإبراشي

أعلنت رابطة تجار السجائر، عن اختفاء أسامة سلامة، رئيس الرابطة، بعد خروجه غاضبًا من برنامج “العاشرة مساء” والذي يقدمه وائل الإبراشي بقناة دريم، وحاول أعضاء الرابطة التواصل معه إلا أن هاتفه لايزال مغلقًا.

وناشدت الرابطة من يعرف مكان أسامة سلامة، أن يبلغهم فورًا عن مكانه.

وقالت الرابطة عبر رسالة بريد إلكتروني تلقت وكالة أنباء أونا نسخة منها: “ ده مش بيان صحفي ارجوكم ساعدونا احنا تجار صغيرين وملناش كبير غير ربنا..الرابطة أخر معلوماتها عن أسامة سلامة رئيس الرابطة بعد خروجه من برنامج الأستاذ المحترم وائل الابراشي بقناة دريم وهو مضايق اختفي وموبايله مغلق.. ووالده اللى عنده 72 سنة في حالة صحية سيئة واخته اغمي عليها ارجوكم ساعدونا، ولو اتقبض عليه بعد خروجه من البرنامج قوللنا فين عشان حضراتكم واصلين وليكم علاقات… ولو في محاميين ممكن يساعدونا ارجوكي نتوسل إليكم”.

وكان قد انسحب أسامة سلامة، رئيس رابطة السجائر، صاحب اقتراح تقنين الحشيش في مصر اعتراضًا على مداخلات المشاهدين الرافضة والمهاجمة لاقتراحه، مشيرًا الي أهمية الفوائد الاقتصادية لتقنين الحشيش في مصر بحسب قوله.

وقال سلامة أثناء انسحابه من لقائه ببرنامج “العاشرة مساءً” المذاع على قناة “دريم2″ مساء أمس الثلاثاء :”أنا أتيت للبرنامج لمناقشة الموضوع بشكل اقتصادي، وأنتم جايبين مداخلات من مشاهدين على مصطبة، وأنا ليس لدي استعداد أن اتناقش بهذا الشكل”.

ومن جانبه اتهم الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي والإدمان بجامعة عين شمس رئيس رابطة السجائر بالشخصية السيكوباتية والهيستيرية والساعي للشهرة.

جزء من الحلقة التي تحدث عنها أعضاء الرابطة:

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