وصول 14صيادًا قادمين من ليبيا على متن مركب صيد

أكد أحمد نصار نقيب الصيادين، أن 14صيادًا مصريًا من قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، وصلوا على متن مركب صيد فارين من جحيم النيران بين الجيش الليبى وجماعة فجر ليبيا، بعد تدخل رئيس هيئة الثروة السمكية.

وأضاف أحمد نصار نقيب الصيادين أن القادمين تم عرضهم على نيابة رشيد، وسيتم الإفراج عنهم مساء اليوم ويتواجد عدد من أهالى الصيادين أمام مركز شرطة رشيد فى انتظار خروجهم.

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