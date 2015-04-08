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وزير التعليم الفنى يتفقد الأكاديمية البحرية بالإسكندرية

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وزير التعليم الفنى يتفقد الأكاديمية البحرية بالإسكندرية وزير التعليم الفنى يتفقد الأكاديمية البحرية بالإسكندرية
استقبلت الأكاديمية العربية، الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب، فى زيارة تفقدية للتعرف على مبانى ومنشآت الأكاديمية التعليمية.

وكان فى استقبال الوزير الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والذى رافق الوزير فى زيارته إلى مبنى القبة السماوية ومجمع خدمة الصناعة ومعهد الدراسات التقنية، وشاهد الوزير البرامج التى يقدمها المعهد.

وقالت الأكاديمية البحرية فى بيان رسمى منذ قليل، أنه تم التشاور بين معالى وزير التعليم الفنى والتدريب ورئيس الأكاديمية بشأن تنظيم منتدى الأكاديمية التعليمى ودوره فى تلبية احتياجات الصناعة، بالإضافة إلى إطلاعه على أنشطة الطلاب الفنية وعلى الاعتمادات الدولية الحاصلة عليها الأكاديمية.

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مصر 365