اعتماد 300 ألف جنيه لإجراء إحلال وتجديد بمستشفى إسنا المركزى بالأقصر

أعلن الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، أنه تم اعتماد 300 ألف جنيه لصالح مستشفى إسنا المركزى القديمة، لإجراء إحلال وتجديد بها لتكون صالحة لاستقبال المرضى، وتقديم خدمة صحية جيدة، لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى إسنا الجديدة، والتى يتم إنشاؤها بالحديقة الدولية بتكلفة 150 مليون جنيه.

ويذكر أن محافظ الأقصر قام بجولة تفقدية لمدينة إسنا، لتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى إسنا المركزى، وأمر أيضاً بسرعة الانتهاء من إنشائها.

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