أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحباط تسلل 106 أشخاص بينهم 8 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

Google+ Print
إحباط تسلل 106 أشخاص بينهم 8 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 106 أشخاص بينهم 8 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات حرس الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 106 بينهم 8 سودانيين إلى ليبيا، تم إلقاء القبض عليهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، خلال محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية بالسلوم .

وأعلنت مديرية أمن مطروح فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، عن تسلم قسم شرطة السلوم، 106 متهمين وهم 32 من محافظة المنيا و 28 من أسيوط و 2 من سوهاج و 6 من البحيرة و 5 من بنى سويف و 2 من مطروح و 13 من الفيوم و 1 من الغربية و 2 من الإسكندرية و1 من القاهرة و 3 من الجيزة و 2 من قنا و 1 من دمياط و 8 من دولة السودان، حيث تم ضبطهم أثناء محاولة مغادرتهم البلاد، بطريقة غير مشروعة، إلى الجانب الليبى، عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ عرضهم على النيابة المختصة .

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى تأتى فى إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائى، والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365