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لجنة طبية من مديرية أمن بورسعيد للإطمئنان على الحالة الصحية للمسجونين

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لجنة طبية من مديرية أمن بورسعيد للإطمئنان على الحالة الصحية للمسجونين لجنة طبية من مديرية أمن بورسعيد للإطمئنان على الحالة الصحية للمسجونين


> فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، و تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الداخلية بتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون خاصةً فى مجال الرعاية الصحية .

فقد وجه اللواء فيصل دويدار، مدير أمن بورسعيد،  بتنظيم لجنة طبية ضمت سيارة الإسعاف الخاصة بمديرية أمن بورسعيد، وبها طاقم تمريض من مجندى إدارة قوات أمن بورسعيد “مدربين على أعلى مستوى”، وذلك بإشراف طبيب من مديرية الصحة والطاقم المرافق له.

و قد قامت اللجنة بالمرور على مختلف أقسام الشرطة بمحافظة بورسعيد، وتوقيع الكشف الطبى على من يرغب من نزلاء الحجوزات والسجون للإطمئنان على الحالة الصحية لهم، خاصة فى ظل حلول فصل الصيف وما يتبعة من إرتفاع فى درجات الحرارة .

كما تم صرف العلاج اللازم لمن فى حاجة إلى ذلك دون إى مقابل مادى .

لاقى ذلك إستحسان المسجونين و أسرهم فورعلمهم، وأطمأنوا على صحة ذويهم داخل اقسام الشرطة ببورسعيد .

وتؤكد مديرية أمن بورسعيد إنها لن تدخر جهدا فى القيام بواجباتها،  مع إعلاء قيم حقوق الإنسان فى مختلف المجالات .

المراسل:جمال نوفل

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