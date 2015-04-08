جبرائيل: منع أمن المنيا المسيحيين من الصلاة فى أسبوع الآلام ضد الدستور والقانون

قال الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن المنيا استمرار أمن فى منع المسيحيين من إقامة صلواتهم فى إسبوع الآلام فى قرية مناية مركز مغاغة بمحافظة المنيا ضد الدستور والقانون.

وأضاف “هل من المعقول أن يقوم حكمدار المنيا ، ومأمور المركز باقتحام مكان للصلاة فى المنيا ، ويصبح وضع المسيحيين فى ممارسة شعائرهم أسوأ من الاعتقالات فى عهد مبارك؟ ، وكيف يوافق أمن المنيا على إقامة الصلوات فى هذا المكان ويطالب مأمور المركز بتأمينه ثم يتم هدمه والاعتداء على المقدسات والصور الدينية”.

وأكد جبرائيل على ضرورة أن يصدر قانون بناء دور العبادة الموحد حتى يتمكن المسيحيون من ممارسة شعائرهم ولا يظلون ، أما عرضه لمهاجمتهم من السلفيين أو أخرى من الأمن.

وعلى جانب آخر قال جبرائيل أن عدد الكنائس الجديدة التى بنيت من ثورة يناير ، وحتى اليوم أي قرابة أربعة سنوات لايزيد عن أصابع اليد الواحدة.

متسائلا”هل معقول أن حي مثل شبرا به أكثر من مليون مسيحى لم تبنى فيه كنيسة منذ أكثر من خمسة وثلاثون عاما ، وكما لو كان المسيحيون لا يتوالدون ولا يتكاثرون”.

ولفت رئيس منظمة الاتحاد المصرى إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات وعد البابا الراحل شنودة الثالث بالسماح ببناء خمسون كنيسة سنويا من سبعنيات القرن الماضى ولم يبنى نصف هذا العدد ليس فى سنة وأنما فى أربعون سنة.