مباحث الآثار بسوهاج تكتشف معبد آثري ضخم بأخميم‎

تمكنت مباحث الآثار بسوهاج، من اكتشاف مقصورة لبداية معبد أثرى ضخم بشارع الشرقاوى بمدينة أخميم في سوهاج.

وكان العقيد أحمد رفعت رئيس مباحث الاثار بسوهاج قد تمكن بعد عمل التحريات واستئذان النيابة من إلقاء القبض على محمود كامل محمود احمد 30 سنة ويعمل كهربائي سيارات داخل منزله لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل.

وعثرت القوات على 6 قطع اثرية مفتتة نتيجة الحفر فوق المعبد، كما عثرت داخل المنزل الكائن بشارع الشرقاوى على مقصورة لمعبد اثرى ضخم منقوش علية بالرسومات الفرعونية الكاملة والالوان سوف يغير من الخريطة الاثرية للمحافظة بأكملها.

وتم ابلاغ الاثار لتشكيل لجنة لفحص القطع الاثرية التى تم تفتيتها والبدء فى الاجراءات الخاصة بكشف باقى اجزاء المعبد بالتنسيق مع مباحث الاثار .