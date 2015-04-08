بسبب رنة موبايل.. قاضى”التبين” يأمر بحبس مصورًا بالتلفزيون 24 ساعة

أمر المستشار محمد شيرين فهمي رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة ، التى تنظر محاكمة 47 متهمًا بقضية”اقتحام قسم التبين” بحبس مصورًا بالتلفزيون المصرى لمدة 24 ساعة، بسبب رنين هاتفه المحمول بشكل مفاجىء اثناء نظر وقائع الجلسة.

وأعتبر رئيس المحكمة ان تلك الواقعة تعد اخلالًا بنظام الجلسة، ليستدعى المصور ، ويدعى”أحمد عبد الجيد” ، آمرًا بحبسه 24 ساعة عقب أخذ بياناته ومن ثم اثبات تلك الواقعة بمحضر الجلسة.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن إصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.