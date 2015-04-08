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هيئة الاستعلامات تشارك بمؤتمر المال والتمويل الحادي عشر

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هيئة الاستعلامات تشارك بمؤتمر المال والتمويل الحادي عشر هيئة الاستعلامات تشارك بمؤتمر المال والتمويل الحادي عشر

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات دعمها ومشاركتها في مؤتمر “المال جى تى إم الحادي عشر للمال والتمويل 2015″، والمقرر انعقاده 21،22 من شهر أبريل الجاري بأحد الفنادق الكبرى .

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبد الصادق على دعمه للمؤتمر في إطار استمرار الجهود المبذولة من قبل الهيئة لدعم ورعاية المؤتمرات الهادفة والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري .

ودعا “عبد الصادق” وكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية لتغطية مؤتمر “المال جى تى إم الحادي عشر للمال والتمويل 2015″، الذي يعد أكبر المؤتمرات الاقتصادية والمالية المتخصصة في ، ويعتبره الخبراء فرصة لانطلاق الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة .

ويشارك في المؤتمر أكثر من 600 شخصية من قادة القطاعين العام والخاص لمناقشة خارطة الطريق السياسية والاقتصادية في مصر، ونتائج المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر الذي أقيم بشرم الشيخ في مارس الماضي .

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه سيتم إقامة مركزا صحفيا مجهزا لخدمة الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية المتوقع تغطيتها لهذا الحدث بالتنسيق مع الجهة المنظمة.

وتأتي مشاركة هيئة الاستعلامات في هذا المؤتمر للعام الثالث علي التوالي لمؤتمر”المال جى تى إم للمال والتمويل” ، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر على مدار العشر سنوات الماضية .

يذكر أن المال جي تي إم، تعقد سنويا مؤتمرها المال والتمويل على مدى العشر سنوات الماضية، والذي يعد واحدًا من الأحداث الاقتصادية الرائدة في مصر التي تعمل كمحفز للحوار ومنبرًا لتقاسم مناهج جديدة للإصلاح الاقتصادي والنمو في مصر خلال السنوات الماضية.

وشهد العام الماضي مؤتمر المال والتمويل العاشر الذي عقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وكان واحدًا من أكبر التجمعات للوزراء والمسئولين الحكوميين في ذلك العام، وتم تمثيل 20 وزارة وجهة حكومية إلى جانب المديرين التنفيذيين في القطاع العام وكبار رجال الأعمال في هذا المؤتمر.

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