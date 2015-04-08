محافظ الاسماعيلية ..التمريض هو العمود الفقري للارتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية



> أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن العاملين بالتمريض، هم العمود الفقري والأساس في الإرتقاء بمستوي الخدمة الصحية، والعلاجية، التي تقدم للمرضي والمترددين علي المستشفيات والوحدات الصحية، لكونهم الصف الأول لمتلقي الخدمة.

ومن هنا، فأنه لابد من دراسة أوضاعهم، والعمل تلبية مطالبهم، وتوفير المناخ المناسب لتطوير أدائهم، والنهوض بمستوي الخدمة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع عدد من ممثلي نقابة تمريض مدن القناة، وسيناء بحضور المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمي، السكرتير العام المساعد، والعميد عماد عبد المولي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور هشام الشناوي، وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، والمهندس سيد حجازي، رئيس لجنة التخطيط االعمراني بالمحافظة.

وخلال الإجتماع إستمع المحافظ إلي عدد من الموضوعات والمشكلات المتعلقة بقطاع التمريض، والتي كان علي رأسها المطالبة بتوفير الأمن داخل المؤسسات الصحية، لتأمين العاملين بالتمريض، وحمايتهم من التعرض لاي إعتداءات خاصة في أوقات النوبيتجيات المسائية.

ومراعاة التوزيع الجغرافي للتمريض داخل نطاق المحافظة، لمراعاة الظروف الإجتماعية للعاملين بهذا القطاع، وتوفير الإستقرار الأسري لهم .

وقد أكد المحافظ، أنه سوف يتم التنسيق مع وزارة الصحة، للمطالبة بزيادة الدعم المالي المخصص لعنصر التامين.

حضر الإجتماع الدكتورة نادرة محمد إبراهيم، نيابة عن نقيب تمريض مدن القناة وسيناء، وهيام محمود علي، ونادية خلف حسين، مفتشات التمريض بمديرية الصحة.