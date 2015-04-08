مديرية أمن بورسعيد تتصدى للعناصر الإجرامية وتقبض علي ثلاثة أشقياء

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة العرب- بمديرية أمن بورسعيد- من ضبط كل من: ط ي ر ر شهرته “سلوفانه” -مقيم دائرة قسم العرب (من ذوى المعلومات الجنائية) ، إغ ح ا- مقيم دائرة قسم العرب- (من ذوى المعلومات الجنائية)، أ ع أ س- مقيم دائرة قسم العرب- ( من ذوى المعلومات الجنائية ) .

وبحوزة الأول سلاح نارى خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع، و1 طلقة من ذات العيار، وبحوزة الثانى 63 قرص مخدر ” بقصد الإتجار”، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض “مطواة”، وبحوزة الثالث سلاح أبيض “خنجر”، وذلك حال تواجدهم داخل أحد الشقق السكنية بنطاق حى العرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد لهم فى المواعيد القانونية.

المراسل:جمال نوفل