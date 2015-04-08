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تعرف على فرص مصر في تصفيات كأس الأمم 2017

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تعرف على فرص مصر في تصفيات كأس الأمم 2017 تعرف على فرص مصر في تصفيات كأس الأمم 2017

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن نظام سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017، والتي ستجرى في القاهرة اليوم الأربعاء.

ويخوض الأرجنتيني هيكتور كوبر أول مشواره الرسمي مع منتخب مصر، بتصفيات كأس الأمم.

وسيلعن الكاف أيضا اليوم الأربعاء عن مستضيف البطولة.

سيتم تقسيم 52 منتخبا إلى 4 فئات بحسب تصنيف الكاف .. وتشارك الدولة المنظمة في التصفيات.

في حال التساوي بين أكثر من منتخب في عدد النقاط في تصنيف الكاف، ستكون الأولوية للفرق التي حققت نتائج أفضل في بطولات كأس الأمم الأخيرة.

وستشارك الدولة المنظمة لكأس الأمم 2017 في التصفيات بشكل عادي، دون أن تؤثر نتائجها على حسابات التأهل في المجموعة التي سيتأهل متصدرها إلى كأس الأمم.

الدولة المنظمة لن يتم تضمينها في التصنيف.

وعلى هذا الأساس، فإذا كانت الدولة المنظمة من ضمن منتخبات التصنيف الأول سيتم تصعيد أول فريق من التصنيف الثاني للأول بدلا منها، ومن ثم يصعد أول فريق من التصنيف الثالث للتصنيف الثاني وأول فريق من التصنيف الرابع للتصنيف الثالث.

ويتأهل للبطولة الأول من كل مجموعة وأفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني في كل المجموعات باستثناء المجموعة التي تضم الدولة المنظمة.

والآن مع تصنيف المنتخبات في القرعة:

التصنيف الأول يضم .. كوت ديفوار، غانا، تونس، بوركينا فاسو، مالي، نيجيريا، الجزائر، زامبيا، كاب فيردي، الكونجو الديموقراطية، غينيا، السنغال، والكاميرون.

ستكون ضمن فرق الفئة الثانية في التصنيف والتي تضم أيضا .. جنوب إفريقيا، الجابون، الكونجو، غينيا الإستوائية، أنجولا، إثيوبيا، توجو، المغرب، النيجر، أوغندا، مالاوي، والسودان.

أما فرق التصنيف الثالث فهي .. موزمبيق، بوتسوانا، ليبيا، سيراليون، ليسوتو، كينيا، بنين، رواندا، تنزانيا، إفريقيا الوسطى، زيمبابوي، ليبيريا، وجامبيا.

وأخيرا فرق التصنيف الرابع .. نامبيا، غينيا بيساو، سيشل، بوروندي، موريتينا، تشاد، مدغشقر، ساو تومي، جزر القمر، سويزلاند، جنوب السودان، موريشيوس، وجيبوتي.

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