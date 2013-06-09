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أيمن نور: "الشاطر" أخبرني بأن "موسى" سعى للقائه.. وسأعتزل العمل السياسي وأتفرغ للإعلام

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أيمن نور: "الشاطر" أخبرني بأن "موسى" سعى للقائه.. وسأعتزل العمل السياسي وأتفرغ للإعلام أيمن نور: "الشاطر" أخبرني بأن "موسى" سعى للقائه.. وسأعتزل العمل السياسي وأتفرغ للإعلام

كتب : محمد عاشور منذ 3 دقائق

قال أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، إن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أخبره بأن عمرو موسى طلب وساطة البعض للقاء بينهما، قبل اللقاء الذي جمعهما بمنزله، ولم يفصح عن الأشخاص الذين طلبهم موسى للتوسط في هذا اللقاء.

وأضاف نور، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، أن الشاطر أخبره بأنه سيحضر الاجتماع بصفته مواطن عادي، ولا علاقة له بمؤسسة الرئاسة ولا حزب الحرية والعدالة، مشيرا إلى أنه دعى الدكتورة باكينام الشرقاوي لحضو هذا الاجتماع كممثلة عن مؤسسة الرئاسة، ولكنها اعتذرت عن الحضور.

وأشار إلى أنه بصدد اعتزال العمل السياسي، لافتا إلى أنه بصدد إنشاء قناة فضائية جديدة تحت اسم "الغد تي في"، كما أضاف أنه سيتفرغ لهذه القناة ويقدم فيها برنامجا أسبوعيا، تبدأ بثها بعد شهر رمضان الكريم.

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