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توكل كرمان تطالب برفع الحصانة عن عبدالله صالح وتقديمه للمحاكمة العسكرية

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توكل كرمان تطالب برفع الحصانة عن عبدالله صالح وتقديمه للمحاكمة العسكرية توكل كرمان تطالب برفع الحصانة عن عبدالله صالح وتقديمه للمحاكمة العسكرية
طالبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان، الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، برفع الحصانة عن الرئيس المخلوع على عبد الله صالح ونجله وتقديمهما للمحاكمة العسكرية، لما وصفته بأنهما خدما المشروع الإيرانى الهادف لتقويض الدولة اليمنية.

وقالت كرمان عبر صفحتها الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": على الرئيس هادى رفع الحصانة عن المخلوع على صالح ونجله اللذين سخرا كل الإمكانات العامة لخدمة المشروع الإيرانى الهادف إلى تقويض الدولة اليمنية، حيث تم منحهما الحصانة بقانون صدر بقرار جمهورى أصدره الرئيس هادى، ولذا يجب إصدار قرار جمهورى آخر لنزع الحصانة وإحالتهما للمحاكمة العسكرية".


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