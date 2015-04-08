تنظيم “داعش” يطلق سراح مجموعة من الإيزيديين

أطلق تنظيم “داعش” الإرهابي الأربعاء؛ سراح الأيزيديين الذين كان يحتجزهم كرهائن، في ناحية “مريم بيك” جنوبي محافظة “كركوك” العراقية.

وأطلق داعش سراح مجموعة من الإيزيديين يتراوح عددهم مابين 200 و300 رهينة، في ناحية “مريم بيك”، 25 كم جنوبي محافظة كركوك، حيث تم استقبالهم من قبل قوات البيشمركة، والطواقم الطبية، إضافة إلى أقاربهم، ونقلت سيارات الأسعاف بعض الذين يعانون من تدهور صحي إلى مستشفى كركوك.

يشار إلى أن تنظيم داعش أطلق سراح 198 إيزيديا في يناير المنصرم، كان يحتجزهم كرهائن.

والإيزيديون هم مجموعة دينية يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل ومنطقة جبال سنجار في العراق، ويقدر عددهم بنحو 600 ألف نسمة، تعيش منهم مجموعات أصغر في كل من: تركيا، سوريا، إيران، جورجيا، أرمينيا.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار (124 كلم غرب الموصل) الذي يقطنه أغلبية من الأكراد الإيزيديين في الثالث من شهر أغسطس 2014، قبل أن تتمكن قوات إقليم شمال العراق (البيشمركة) المعززة بغطاء جوي من التحالف الدولي من تحرير الجزء الشمالي من قضاء سنجار، وفك الحصار عن الآلاف من العوائل والمقاتلين المحاصرين بجبل سنجار.