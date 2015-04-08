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وزير الزراعة: مصر تقع على رأس الدول العربية الجاذبة للاستثمار الزراعي

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وزير الزراعة: مصر تقع على رأس الدول العربية الجاذبة للاستثمار الزراعي وزير الزراعة: مصر تقع على رأس الدول العربية الجاذبة للاستثمار الزراعي

الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة

أشاد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمجهودات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ، لزيادة الاستثمارات الزراعية فى الدول العربية , بما يساهم فى تحقيق الامن الغذائى العربى وتضييق الفجوة الغذائية.

وقال هلال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته بالإجتماع التاسع والثلاثون للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ، أن تقع علي راس الدول العربية الجاذبة للاستثمار الزراعي ، لافتاً أن الحالية قامت بتوفير أراضي للاستثمار الزراعي في أنتاج محاصيل القمح، الذرة، فول الصويا، البرسيم، والبطاطس بمساحة تقدر بحوالي 100 ألف فدان ، وباستثمارات تقدر بما يزيد عن 175 مليون دولار مشيراً إلى أن ذلك يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر حتي 2030 ، والتي اعدتها الوزارة بحيث تستهدف تحقيق الإدارة الجيدة ، والاستخدام الامثل للموارد الزراعية ورفع معدلات نمو الانتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ، وزيادة الصادرات الزراعية ، وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وفتح فرص عمل منتجة في القطاع الزراعي والانشطة الريفية المرتبطة به وتحسين دخول ومستوي معيشة السكان الزراعيين والريفيين.

وأعرب هلال عن ترحيب الحكومة المصرية بتأسيس مكتب إقليمي للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في القاهرة ، وذلك بناء على عرض الهيئة لتخدم مصر ، والدول العربية الشقيقة المجاورة ، لافتاً الى استعداد مصر لدراسة الاجراءت اللوجستية لهذا المكتب الاقليمي مع المنظمين بالهيئة.

وأكد وزير الزراعة أن مصر تسعى خلال هذا الاجتماع لتكون عضواً دائماً بمجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي.

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