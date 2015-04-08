عودة235مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 122 غادروا البلاد متسللين (تحديث)

قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت استمرار تراجع أعداد المصريين العائدين من ليبيا بشكل كبير، وعودتها لمعدلاتها الطبيعية قبل الأزمة، حيث وصل خلال الـ24 ساعة الماضية 235 مصريا، بينهم 122 غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقاً تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.

وبذلك يصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقاً لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ، إلى 36 ألفا و371 مصريا، منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردا على ذبح 21 مصريا هناك.

>كما استقبل منفذ السلوم اليوم 3 مصابين ليبيين بينهم مجندون بالجيش الوطنى الليبى، وذلك للعلاج بالمستشفيات المصرية والعودة مرة أخرى إلى الأراضى الليبية عقب تماثلهم للشفاء.

وقال اللواء جمال شحاتة نائب مدير المنفذ - فى تصريح له اليوم الأربعاء - إنه تم إنهاء إجراءات وصول المصابين وهم: عبد الله بالحسن، يعانى نزيفا بالمخ، وشعيب يونس القذافى، يعانى إصابة بطلق نارى فى القدم اليسرى، وهما مجندان بالجيش الليبى الوطنى، وعبد الله عثمان حسن، يعانى ورما بالكبد.

وتم نقلهم بسيارات الإسعاف من المنفذ إلى مستشفى مطروح العام.

وفى سياق آخر، تمكنت عناصر مخابرات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط 106 أشخاص بينهم 8 مواطنين سودانيين، حال تسللهم الحدود المصرية الليبية بطريقة غير مشروعة عبر أحد الدروب الصحراوية فى مدينة السلوم، وتم ضبطهم أثناء تواجدهم بمنطقة عسكرية.

وكان مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، قد تلقى إخطارًا بضبط 106 أشخاص منهم 32 من المنيا و28 من أسيوط و2 من سوهاج و6 من البحيرة و5 من بنى سويف و2 من مطروح و13 من الفيوم و1 من الغربية و2 من الإسكندرية و1 من القاهرة و3 من الجيزة و2 من قنا و1 من دمياط و8 سودانيين، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير شرعية فى طريقهم إلى الأراضى الليبية.

وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجارٍ العرض على النيابة.

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