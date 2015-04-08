الداخلية: ضبط 47 ألف تاجر بحوزتهم 373 طن بانجو و55 طن حشيش فى 2014

أكد اللواء أحمد الخولى، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال الإدارة نجحوا خلال فترة عملهم طوال عام 2014 بأكمله فى ضبط 43 ألف قضية مخدرات شملت 47 ألف متهم من تجار المخدرات والذى تم ضبط بحوزتهم 373 طن بانجو و55 طن حشيش و600 كيلو هيروين و500 كيلو كوكايين و158 مليون قرص مخدر قبل محاولة تهريبها وترويجها بالبلاد.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى التى تعقده الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بمقر الإدارة بالعباسية، لإعلان نتائج وجهود رجال مكافحة المخدرات خلال عام 2014 بأكمله.

- بدء المؤتمر السنوى لإعلان جهود إدارة مكافحة المخدرات خلال عام 2014

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