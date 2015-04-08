حبس مصور بالتليفزيون 24 ساعة بسبب رنة هاتفه بـجلسة اقتحام قسم التبين

قرر قاضى محاكمة المتهمين فى أحداث اقتحام قسم التبين، حبس المصور أحمد عبد الجيد المصرى عضو فريق العمل بقناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصرى 24 ساعة، بسبب رنة هاتفه أثناء انعقاد الجلسة، ووجهت له المحكمة تهمة إحداث الضوضاء وعرقلة عمل المحكمة .

وجاء ذلك عقب بدء محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 47 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين" ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة .

وفور بدء الجلسة قام رئيس المحكمة بتوجيه اللوم إلى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب تأخرهم عن الحضور قائلا "كيف تحضر هيئة المحكمة منذ التاسعة صباحا ولا تجد سوى محام واحد من أصل 23 محاميا، ونضطر للانتظار حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا لبدء الجلسة، ثم نبهت المحكمة على هيئة الدفاع عدم تكرار ذلك مرة أخرى وإلا سوف تتخذ الإجراءات القانونية .

- إيداع المتهمين بـ"اقتحام قسم التبين" القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم

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