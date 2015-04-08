أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حبس مصور بالتليفزيون 24 ساعة بسبب رنة هاتفه بـجلسة اقتحام قسم التبين

Google+ Print
حبس مصور بالتليفزيون 24 ساعة بسبب رنة هاتفه بـجلسة اقتحام قسم التبين حبس مصور بالتليفزيون 24 ساعة بسبب رنة هاتفه بـجلسة اقتحام قسم التبين
قرر قاضى محاكمة المتهمين فى أحداث اقتحام قسم التبين، حبس المصور أحمد عبد الجيد المصرى عضو فريق العمل بقناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصرى 24 ساعة، بسبب رنة هاتفه أثناء انعقاد الجلسة، ووجهت له المحكمة تهمة إحداث الضوضاء وعرقلة عمل المحكمة .

وجاء ذلك عقب بدء محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 47 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين" ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة .

وفور بدء الجلسة قام رئيس المحكمة بتوجيه اللوم إلى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب تأخرهم عن الحضور قائلا "كيف تحضر هيئة المحكمة منذ التاسعة صباحا ولا تجد سوى محام واحد من أصل 23 محاميا، ونضطر للانتظار حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا لبدء الجلسة، ثم نبهت المحكمة على هيئة الدفاع عدم تكرار ذلك مرة أخرى وإلا سوف تتخذ الإجراءات القانونية .


>- إيداع المتهمين بـ"اقتحام قسم التبين" القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي