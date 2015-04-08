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مجلس الوزراء يؤكد السيطرة على مشكلات نقص السولار وبدء الاستعداد لشهر رمضان

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مجلس الوزراء يؤكد السيطرة على مشكلات نقص السولار وبدء الاستعداد لشهر رمضان مجلس الوزراء يؤكد السيطرة على مشكلات نقص السولار وبدء الاستعداد لشهر رمضان

رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب

 

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن التقارير الواردة من نتائج المتابعة المستمرة، تؤكد أنه تمت السيطرة على مشكلات نقص السولار، والبوتاجاز، وأن هناك جهوداً واضحة لضبط المتلاعبين في السوق السوداء، ووجه محلب بسرعة توفير السلع الإستراتيجية بالأسواق قبل شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده ظهر اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة محلب، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالشؤون الداخلية واحتياجات المواطنين.

من جانبه، أكد وزير والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي أنه يتم بالفعل توفير السلع المختلفة لشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على شحنات من اللحوم والدواجن، وستكون متوافرة في الأسواق بأسعار مناسبة، مثلما حدث في العام الماضي، كما أشار إلى توافر الأرز والقمح والسكر والزيت بالأسواق .

وطلب رئيس مجلس الوزراء أن يتم بصورة أسبوعية، عرض موقف رصيد السلع الإستراتيجية، في اجتماع المجلس .

أ ش أ

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