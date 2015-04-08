النائب العام يأمر بإحالة 379 متهمًا من المشاركين في اعتصام النهضة إلى الجنايات

أمر النائب العام بإحالة 379 متهما من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المشاركين في اعتصام ميدان النهضة المسلح بمحافظة الجيزة إلى محكمة الجنايات. وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الأمنين في أحداث مروعة بمناطق مسجد الإستقامة ، والبحر الأعظم ، وبين السرايات وغيرها بمحافظة الجيزة ، ونجم عن أفعالهم الإرهابية سقوط ضحايا من المواطنين والشرطة.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب النائب العام أن سلطات الدولة قد اتخذت قرارها بفض هذا الاعتصام المسلح درءا للجرائم الناتجة عنه بعد أن استنفذت كافة المساعي الحميدة الرامية لإنهاء هذا الاعتصام المسلح بطريقة سلمية.

وذكر البيان أن قوات الشرطة قامت بتاريخ “14 أغسطس 2013″ بمناشدة المعتصمين بميدان النهضة عبر مكبرات الصوت بإنهاء اعتصامهم المسلح ةالخروج منه عبر ممر أمن دون ملاحقة وطالبتهم سلميا بإخلاء الميدان ومحيطه إلا أنهم بادروا باستعمال القوة والعنف مع قوات الشرطة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت بحوزتهم على القوات.

وقد أسفر عن ذلك مقتل اثنين وإصابة 27 من قوات الشرطة وتخريب 52 مركبة شرطة، مما ألجا القوات إلى التعامل معهم وتفريق تجمهرهم.

وأشار البيان أنه تم ضبط المئات من المتهمين وضبط 19 بندقية آلية و 35 سلاح ناري خرطوش وكباس معدني معد لإطلاق الأعيرة النارية ومايزيد عن عشرة ألاف طلقة حيقة لأعيرة مختلفة وقنبلة محلية الصنع ، وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي ، وسترات واقية ضد الرصاص ،و 80 زجاجة مولوتوف وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.