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شركة إماراتية تفوز بعقد تشييد خزانات ومحطات مياه في قطر بقيمة 608 ملايين دولار

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شركة إماراتية تفوز بعقد تشييد خزانات ومحطات مياه في قطر بقيمة 608 ملايين دولار شركة إماراتية تفوز بعقد تشييد خزانات ومحطات مياه في قطر بقيمة 608 ملايين دولار

قطر

قالت شركة الحبتور ليتون الإماراتية للمقاولات اليوم الأربعاء، إنها فازت بعقد تشييد خزانات مياه ومحطات ضخ في دولة قطر بقيمة 2.2 مليار ريال قطري (608 مليون دولار).

وأضافت الشركة في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن العقد يتضمن بناء واختبار 5 خزانات وتشييد محطات الضخ وخطوط الأنابيب والأشغال المدنية ووضع الهيكل والأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال الصرف في أحد الخزانات الرئيسية التي تقع بمنطقة روضة راشد في قطر.

وذكرت أن العقد الذي حصلت عليه من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء”، وهي الهيئة المختصة بالكهرباء والمياه في قطر، يتضمن أن تكون سعة كل خزان من الخزانات الخمسة 100 مليون جالون، وستكون الحبتور ليتون مسؤولة عن إنشاء الخزانات واختبارها وبدء تشغيلها، بالإضافة إلى محطات الضخ.

وأشارت إلي أنه سوف يبدأ العمل بالمشروع في شهر أبريل الجاري، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثاني من 2018.

وشركة “الحبتور ليتون” تعتبر إحدى الشركات التابعة لمجموعة الحبتور التي تعد من أكبر المجموعات التجارية العائلية في إمارة دبي، وتمارس عملياتها في الإمارات وعمان وقطر والبحرين والسعودية.

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