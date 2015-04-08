الدسوقي والعشري يجتمعان لإنهاء معوقات مشروعات المياه والصرف بأسيوط

عقد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط اجتماعاَ اليوم الأربعاء، بحضور اللواء السيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد صلاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات لمناقشة واستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة لتذليل كافة المعوقات التي تواجهها خاصة بعد القرارات الذي أصدرها المحافظ في مارس الماضي.

كان المحافظ قد أصدر عدة قرارات لإلزام الشركات المنفذة بتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة دون تجزئة طبقاً للعقود وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون استكمال الأعمال ووضع لوحة رقمية لهذه المشروعات يتم متابعتها دورياً وبالنسبة للمشروعات التي تعمل ولكن ليس بكامل طاقتها إلزامها بإستكمال هذه المشروعات للعمل بكامل طاقتها في موعد أقصاه ديسمبر 2015 فضلاً عن إنهاء الملاحظات المدونة بمحاضر التسليم الابتدائي بالنسبة للمشروعات التي تم تسليمها ابتدائي ولم تسلم نهائي وإلا سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات.

وأكد الدسوقي أن المحافظة تسعى بذلك لإنهاء كافة المعوقات التي تواجه مشروعات المياه والصرف الصحي لتحقيق إنجاز فيها وتنفيذها في موعدها لأنها حق للمواطن ومن أولويات المعيشة له مع وضع آليات للتشغيل حتى يشعر المواطن بتغيير جذرى فى الخدمات المقدمة له خاصة فى مياه الشرب.

وقال المهندس السيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أن الهيئة حريصة على وضع حلول جذرية لجميع المشكلات التى تعترض مشروعات المياه والصرف الصحى وتشغيلها مع توفير كافة الإمكانات المالية والفنية والهندسية لوضع الحلول المناسبة.

وتم خلال الاجتماع استعراض المعوقات التي تعترض إتمام إنهاء بعض تلك المشروعات كل على حده بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها وإنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.

وأصدر رئيس الهيئة تعليماته أنه إذا تم الاستلام الابتدائي للمحطة تصبح في عهدة الشركة ومسئوليتها لأن الشركة المنفذة لا تصلح لتشغيل المحطة لانها غير متخصصة مع إلزامها بتلافي جميع الملاحظات للقضاء على مشكلات الاستلام وبالنسبة لمشكلة الغابات الشجرية يتم تشكيل لجنة ثلاثية من الشركة القابضة والهيئة القومية ووزارة الزراعة لتحديد نوعية الزراعة والري بعد تحديد جهاز الاستشعار عن بعد للأراضي التي تصلح لذلك كما قرر تشكيل لجنة للاستلام الابتدائي لخزان شرق مدينة أسيوط ودخوله الخدمة الأسبوع الجاري.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تدبير 3.3 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء لمشروعات الصرف الصحي بقرى بني سميع والزيره والأقادمة بمركز أبوتيج كما تم إدراج مشروع صرف صحي قرية عرب التتالية ضمن خطة الهيئة بتكلفة 10 مليون جنيه وإسناد المشروع لأحدى الشركات واعتماد 1.5 مليون جنيه لتنفيذ خط 8 بوصة بطول 1 كم لربط قرية بني إدريس بمحطة المرشحات بالمركز كما تم مخاطبة وزارة التخطيط لشراء كراكتين لشركتي مياه أسيوط وسوهاج للقضاء على مشكلة الإطماء أمام مآخذ المحطات المرشحة فضلاً عن إدراج قرية درنكه لتنفيذ محطة رفع وخط طرد وشبكة بتكلفة 17 مليون جنيه وإدراج مشروع صرف صحي قريتي بني شعران وعرب العمايم بمنفلوط وربطها بقرية العتامنة مشدداً على سرعة الانتهاء من 45م شبكات المتبقية في العتامنة على أن تتم جميع الأعمال بالتوازي سواء الوصلات المنزلية أو الكهرباء حتى تسلم المشروعات في مواعيدها المحددة.