أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سفن حربية إيرانية تبحر إلى خليج عدن ومضيق باب المندب لتأمين مصالح إيران

Google+ Print
سفن حربية إيرانية تبحر إلى خليج عدن ومضيق باب المندب لتأمين مصالح إيران سفن حربية إيرانية تبحر إلى خليج عدن ومضيق باب المندب لتأمين مصالح إيران

البحرية الإيرانية

ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، الأربعاء، أن الـمجموعة الـ34 الاستطلاعية العملياتية للقوة البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبحرت الى خليج عدن ومضيق باب المندب، وذلك لتوفير “الأمن لخطوط الملاحة البحرية الإيرانية”.

وبينت الوكالة الإيرانية، أن توجه هذه المجموعة البحرية، التي تضم الفرقاطة اللوجستية “بوشهر” والمدمرة “البرز”، إلى خليج عدن ومضيق باب المندب، يأتي “لتوفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية الإيرانية، وصون مصالح الجمهورية الإسلامية في المياه الدولية الحرة”.

وصرح قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، أن مدة المهمة الموكلة لهذه المجموعة البحرية ستكون نحو 3 أشهر.

يذكر أن المجموعة البحرية الـ33 التابعة للقوة البحرية الإيرانية، والتي ضمت الفرقاطة اللوجستية “بندر عباس” والمدمرة “نقدي”، رست في بندر عباس أمس، في ختام مهمتها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، والتي استغرقت 80 يوما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا