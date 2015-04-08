سفن حربية إيرانية تبحر إلى خليج عدن ومضيق باب المندب لتأمين مصالح إيران

ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، الأربعاء، أن الـمجموعة الـ34 الاستطلاعية العملياتية للقوة البحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبحرت الى خليج عدن ومضيق باب المندب، وذلك لتوفير “الأمن لخطوط الملاحة البحرية الإيرانية”.

وبينت الوكالة الإيرانية، أن توجه هذه المجموعة البحرية، التي تضم الفرقاطة اللوجستية “بوشهر” والمدمرة “البرز”، إلى خليج عدن ومضيق باب المندب، يأتي “لتوفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية الإيرانية، وصون مصالح الجمهورية الإسلامية في المياه الدولية الحرة”.

وصرح قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، أن مدة المهمة الموكلة لهذه المجموعة البحرية ستكون نحو 3 أشهر.

يذكر أن المجموعة البحرية الـ33 التابعة للقوة البحرية الإيرانية، والتي ضمت الفرقاطة اللوجستية “بندر عباس” والمدمرة “نقدي”، رست في بندر عباس أمس، في ختام مهمتها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا، والتي استغرقت 80 يوما.