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بالصور… محافظ الأقصر يلتقي بتجار شادر الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر‎

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بالصور… محافظ الأقصر يلتقي بتجار شادر الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر‎ بالصور… محافظ الأقصر يلتقي بتجار شادر الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر‎

 

استجاب محمد بدر محافظ الأقصر لمطلب تجار شادر الحبيل بمدينة البياضية بالأقصر، بالموافقة علي تخصيص قطعة أرض لنقلهم إلي مكان أخر وبناء شادر جديد وذلك بعد دراسة الأمر مع الإدارات المختصة وتحديد الموقع المناسب الذي يصلح لإقامته.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ الاقصر واللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة بموقع شادر الحبيل مع تجار الخضر والفاكهة بالشادر بحضور رئيس مدينة البياضية العميد احمد معوض والقيادات التنفيذية بمجلس المدينة.

واستمع المحافظ لمطالب التجار والذين يبلغ عددهم نحو 65 تاجر يستأجرون حوالي 62 باكية ومحل داخل وخارج الشادر حيث طالبوه بتحويل الشادر من موقعه إلي مكان آخر يتم تخصيصه من قبل المحافظة وتكون مساحته كبيرة تصل إلي اربعة أو خمسة أفدنة حتي تستوعب البايكات، ويتم استغلال بقية المنطقة في انشاء كافتيريات واستراحات ومخازن وهو المطلب الذي وافق عليه محافظ الأقصر.

 

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