ضبط 6 فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال وعامل متهم بسرقة الدرجات البخارية بسوهاج

ألقى ضباط مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج برئاسة الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز، القبض على 6 أشخاص من عائلتى السلاطنة والنجاجرة على إثر وقوع مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال استخدمت فيها الطوب والحجارة مما نتج عنه تحطيم زجاج مسجل بالمنطقة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة بين أفراد عائلتين، بسبب لهو الأطفال دون حدوث إصابات وتم إلقاء القبض على طريفى المشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز بحدوث مشاجرة بناحية الحريزات الشرقية دائرة المركز بين طرف أول عائلة السلاطنة حاتم محمد محمود 41 عاما موظف بالتربية والتعليم، ومحمد حسن محمد سلطان 51 عاما عامل، ومحمد السيد أحمد 35 عاما عامل، وهمام همام محمود 46 عاما عامل، وبين طرف ثان عائلة النجاجرة أبو بكر أحمد السيد النجار 47 عاما عامل وحسام حسن عبد اللاه 23 عاما عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية، سبب المشاجرة لهو الأطفال، تم ضبط طرفـى المشاجرة.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب والرشق بالطوب والحجارة "دون حدوث إصابات".

نتج عن المشاجرة حدوث تلفيات بمسجد كائن بذات الناحية عبارة عن "تهشم زجاج نوافذه وتلفيات بالتكييف"، وبسؤال محمود عبد الراضى محمد 56 مؤذن بالمسجد ويقيم بذات الناحية، اتهم الطرفان بإحداث التلفيات "المشار إليها" كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1745 إدارى المركز لسنة 2015.

وبالعرض على النيابة العامة تصالح الطرفان وقررت إخلاء سبيل الطرفين من ديوان المركز وتكليف المهندس الفنى بهندسة كهرباء المنشأة لإجراء المعاينة اللازمة لبيان عما إذا كان يوجد تلفيات بأعمدة الإنارة من عدمه وتكليف أحد المختصين بالوحدة المحلية لمعاينة المسجد لبيان عما إذا كان يوجد تلفيات بـه من عدمه.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة برئاسة الرائد نصر طه رئس مباحث المركز، من إلقاء القبض على عامل تخصص فى سرقة الدرجات البخارية من أمام المصالح الحكومية والمنشآت بدائرة المركز.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بتلقى المركز بلاغا عن سرقة دراجة بخارية خاصة بأمين شرطة ولم يتهم أحدا بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز، وقاده الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون أول المباحث، وتبين تقدم السيد محمد إسماعيل على 38 عاما أمين شرطة ويقيم بناحية بنى هلال دائرة المركز ببلاغا يفيد باكتشافه سرقة دراجته البخارية رقم 18425 سوهاج، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5390 جنح المركز لسنة 2015.

تم وضع خطة بحث هادفة وتم فحص الأماكن التى ترتكب فيها تلك الوقائع وفحص ذوى السوابق الإجرامية والمشهور عنهم ارتكاب حوادث مماثلة وتنشيط مصادر المعلومات السرية، وصولًا لأى معلومة تفيد فـى كشف غموض الواقعة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محمد عبد اللطيف عبد النعيم محمد سبق وشهرته "محمد تقاوى" 25 عاما عامل ويقيم بناحية عرب الشيخ شبل دائرة المركز والسابق اتهامه فـى القضيتين رقمى 4378 جنايات قسم أول سوهاج لسنة 2012 سرقة ومخدرات وسلاح و2393 إدارى مركز المراغة لسنة 2014 سلاح.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط فريق البحث استهدفت المذكور، وفور وصول القوات لمسكنة قام المتهم المذكور بإشهار سلاح نارى صوب القوات إلا أنه تم السيطرة على الموقف وضبطه وبحيازته [ فرد روسى صناعة محلية بداخله طلقة حية و"2" لفافة ورقية بداخلهما نبات أخضر عشبى جاف يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر ودراجة بخارية ماركة حلاوة اكسبريس "سوداء اللون" بدون لوحات معدنية شاسية رقم 9120895 موتور رقم 29600118 جارٍ الكشف عنها.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب العديد من الوقائع المماثلة منها واقعة المحضر رقم 3614 جنح المركز لسنة 2015 عن بلاغ أبو العزايم خليفة محمود على - ويقيم بندر المراغة سرقة الدراجة البخارية رقم 17625 سوهاج، وواقعة المحضر رقم 2107 جنح المركز لسنة 2015 عن بلاغ صلاح صدقى ضيف الله ويقيم بناحية الشيخ شبل دائرة المركز سرقة الدراجة البخارية رقم 17157 سوهاج، وواقعة المحضر رقم 2610 جنح المركز لسنة 2015 عن بلاغ سلام محمد فهمى سالم ويقيم بناحية أقصاص – دائرة المركز سرقة الدراجة البخارية رقم 21996 سوهاج.

كما اعترف بواقعة المحضر رقم 4167 جنح المركز لسنة 2015 عن بلاغ حمادة محمد ياسين ويقيم بناحية فزارة دائرة المركز سرقة دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية"، وواقعة المحضر رقم 2482 جنح المركز لسنة 2015 عن بلاغ المدعو محمد أبو الحسن محمد ويقيم بناحية بنى هلال دائرة المركز سرقة الدراجة البخارية رقم 175039 سوهاج، كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32 أحوال المركز بتاريخ اليوم، وجارٍ العرض على النيابة.