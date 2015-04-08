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النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهمين باختطاف طبيب فى منطقة الخليفة

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النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهمين باختطاف طبيب فى منطقة الخليفة النيابة تطالب بسرعة ضبط المتهمين باختطاف طبيب فى منطقة الخليفة
طالب أحمد الأحمدى وكيل نيابة الخليفة والمقطم، الأجهزة الأمنية بتحرى الدقة فى الوصول إلى هوية المتهمين باختطاف طبيب بشرى.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من سيدة "ش.ج" يفيد باختطاف زوجها دكتور يدعى "أ.أ"بمستشفى الخليفة العام، أثناء عودته من مقر عمله، وطالبوا الجناة منها فدية 3 ملايين دولار، وحرر المحضر اللازم للواقعة الذى حمل رقم 1872 جنح الخليفة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وقام المتهمون بحجز الطبيب لمدة يوم واحد، ثم أطلقوا صراحه عقب إجباره على توقيع عدة إيصالات على بياض، وعلى الفور ذهب المجنى عليه إلى النيابة للإدلال بأقواله بشأن ما حدث له، مؤكدا قيام الجناة بالاستيلاء على كافة متعلقاته الشخصية.

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مصر 365