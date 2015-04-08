تجنبى الهالات السوداء بالخضراوات والمياه والتخلص من إدمان الكمبيوتر

أسباب ظهور الهالات السوداء

ظهور الهالات السوداء أحد الأمراض الجلدية التى تؤرق الكثيرين خاصة الفتيات نتيجة أسباب وعوامل مختلفة.

ويشرح الدكتور أحمد قدح، أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة والعقم بمستشفيات جامعة الأزهر، أسباب ظهور الهالات السوداء حول منطقة العينين ويحددها فى الأسباب التالية:

>1) الأسباب الوراثية

>ويؤكد أن ظهور الهالات السوداء نتيجة عوامل وراثية من أصعب الأسباب التى تتلخص فى:

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- زيادة إفراز الخلايا الصبغية.

أهم طرق علاج الهالات السوداء

>- زيادة عدد الشعيرات الدموية وترسب بعض المواد التى تسبب اسمرار لون الجلد.>2) الإجهاد المستمر بسبب الضغوط العصبية والجلوس أمام أجهزة الحاسب الآلى لفترات طويلة.>3) السهر واضطراب عدد ساعات النوم وعدم كفايتها.>4) التغذية غير الصحية مثل عدم تناول الخضراوات الطازجة.>5) عدم تناول المياه بصورة كافية.>6) التعرض المستمر للشمس بدون استعمال كريمات عازلة ووقائية من أشعة الشمس.>7) استخدام مستحضرات التجميل للعينين باستمرار ومجهولة المصدر.>8) إصابة الأشخاص ببعض الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمى والكلى مثل التليف والفشل الكبدى.

لذلك ينصح د. قدح، فى حالة ظهور الهالات السوداء بصورة مستمرة بأنه يجب الذهاب إلى الطبيب المختص لتحديد سبب ظهورها نظرًا لأن علاجها متوقف على علاج السبب أولاً، بالإضافة إلى:

>1) استخدام بعض الكريمات الموضعية التى تحتوى على بعض الفيتامينات K،E،C ومضادات الأكسدة التى تعمل على تقليل إفرازات الخلايا الصبغية.

>2) استخدام الكريمات العازلة للشمس خاصة النوع الخاص بالعين.

>3)العلاج باستخدام جهاز يحتوى على غاز ثانى أكسيد الكربون يقوم بنشيط الدورة الدموية بمنطقة المحيطة بالعينين.

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