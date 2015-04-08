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تحذير.. مرض السيلان عند الأطفال يعرضهم للإصابة بالعمى

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تحذير.. مرض السيلان عند الأطفال يعرضهم للإصابة بالعمى تحذير.. مرض السيلان عند الأطفال يعرضهم للإصابة بالعمى
يقول الدكتور سعيد محمد سعيد استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، إن مرض السيلان قد يصيب الأطفال خاصة الإناث، حيث تظهر إفرازات من المجرى البولى والتناسلى للطفل، وقد يبكى الطفل المصاب عند التبول نتيجة الحرقة، وقد يتقرح الجلد القريب من المنطقة التناسلية وتظهر جراثيم أخرى مما يؤدى إلى مضاعفات تؤثر بدرجة كبيرة على صحة الطفل.

وأضاف استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، أن العدوى بمرض السيلان عند الأطفال تحدث عادة فى المجتمعات الفقيرة، بسبب قلة الرعاية الصحية، وتنتقل العدوى بالمرض عن طريق استخدام أدوات المصابين والأشياء الملوثة بجرثومة السيلان، وتزيد نسبة الإصابة بين الطلاب فى المدارس والمرضى فى المستشفيات نظرا لاكتظاظها بالناس خاصة الأطفال.

ويؤكد الدكتور سعيد محمد سعيد أن "السيلان" يؤدى إلى نسبة كبيرة إلى العمى بين الأطفال المصابين، وتبدأ أعراضه بإحمرار العينين واحتقان وانتفاخ الجفون، وقد يخرج منها صديد، حال شدة الإصابة، وقد لا يستطيع فتحهما خاصة عند التعرض للضوء، وقد تتقرح القرنية ويحدث بها تليف بعد ذلك تؤدى إلى فقدان البصر.

ويحذر استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم، الآباء والأمهات من السماح لأطفالهم باستخدام أدوات الغير، وخاصة الأدوات الشخصية، إلى جانب ضرورة تقديم النصائح الدورية للأطفال بعد استخدام أدوات الغير، وعدم التعامل بشكل مباشر مع المرضى، والتعريف بالأمراض التى قد تصيبهم نتيجة التكدث فى المدارس والأماكن المزدحمة.

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مصر 365