بالصور البدوى يزور “عرابة أبو كريشة” بمحافظة سوهاج

قام الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد، خلال زيارته لمحافظة سوهاج، بزيارة إلى عرابة أبو كريشة- بقرية أولاد على، حيث إلتقى مع الحاج أبو الوفا سليمان أبو كريشة، والعمدة أحمد أبو كريشة، والحاج طلعت إسماعيل أبو كريشة، وأفراد العائلة، وعدد كبير من الأهالى وبحضور القمص سليمان بطرس، راعى كنيسة مارجرجس بأولاد على.

ولقى البدوى ومرافقيه ترحيبا ً كبيرا ً، ورفع العمدة احمد أبوكريشة صورة الزعيم سعد زغلول، كما أكد الحاج أبو الوفا سليمان أبو كريشة- شيخ العائلة- أن العائلة وفدية منذ الزعيم سعد زغلول وحتى الآن.

وأضاف مخاطبا ً البدوى: أبويا وفدى وجدى وفدى والعائلة وفدية، مشيراً أن جده المرحوم عبد العزيز أحمد عليو أبو كريشة، كان وفديا ً منذ أيام الزعيم سعد زغلول.

كما كان المرحوم الحاج إسماعيل جد العمدة أحمد أبو كريشة، وفديًا، وأضاف قائلاً : نحن وفديون منذ أيام سعد زغلول ومصطفى النحاس وحتى فؤاد سراج الدين والدكتور السيد البدوى.

من جانبه، قال القمص سليمان بطرس، راعى كنيسة مارجرجس بأولاد على، أن الوفد هو حزب الوحدة الوطنية منذ ثورة 1919، و التى رفعت شعار ” عاش الهلال مع الصليب “، وأكد أن تاريخ الوفد هو تاريخ مشرف.

من جانبه أكد دكتور السيد البدوى، رئيس الوفد، أن ثورة 30 يونيو أعادت إلى حد ما أمجاد ثورة 1919 فى الوحدة الوطنية، مشيدًا بالمواقف الوطنية للراحل العظيم قداسة البابا شنودة، وكذلك المواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى.

وأكد البدوى أن ثورة 1919 كانت من أعظم الثورات، فقد إمتزجت دماء المسلمين والأقباط، دفاعاً عن حرية الوطن واستقلاله، وإرتفعت الأعلام تحمل الهلال معانقاً الصليب، كما ردد الملايين شعار” الدين لله والوطن للجميع، وعاش الهلال مع الصليب”، ووقف القمص سرجيوس القبطي على منبر الأزهر، يخطب ويقول ” إذا كان الانجليز يعلنون أنهم قد أتوا إلى مصر بدعوى حماية الأقباط فليمت الأقباط جميعاً وليحيا المسلمون أحراراً”، كما كان الشيخ أبو العيون يخطب في كاتدرائية الأقباط .. تلك هي مصر وهذا هو شعب مصر الذي صنع ثورة 19، والذي صنع ثورتي 25 يناير و 30/6 .