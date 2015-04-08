كيلليني: عليك ألا تترك أي مساحة لصلاح لأنه سريع للغاية

أكد جيورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس أن محمد صلاح لاعب فيورنتينا سريع للغاية وأنه يجب عدم ترك أي مساحة له داخل الملعب حتى لا يتسبب في خطورة على مرماك.

ويرى كيلليني أن ثلاثي الوسط في يوفنتوس قدم مردودا جيدا في المباراة ونجح في الحد من خطورة لاعبو فيورنتينا ورجح كفة البيانكونيري من أجل الفوز.

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وفاز يوفنتوس على مضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد ليعبر إلى نهائي كأس إيطاليا بعدما خسر على ملعبه ذهابا 2-1.

تحدث المدافع الدولي عقب المباراة لقناة (راي) الإيطالية قائلا:"صلاح لاعب سريع، إذا تركت له المساحة سيسبب لك المشاكل".

وأضاف"ثلاثي خط الوسط أدى بشكل رائع ونجح في قطع العديد من الكرات".

وسيلاقي يوفنتوس في نهائي الكأس الفائز من نابولي ولاتسيو اللذان سيتقابلا مساء الأربعاء في مباراة العودة على ملعب الأول بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.