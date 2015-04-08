رئيس فيورنتينا: هدف صلاح الملغي في يوفنتوس كان سيغير المباراة

كشف أندريا ديلا فالي رئيس نادي فيورنتينا أنه من المؤسف عدم احتساب هدف محمد صلاح لفريقه أمام يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا أمس الثلاثاء وهو ما أثر على سير المباراة.

وأكد ديلا فالي أن الفريق عليه أن يركز بالكامل الآن على بطولتي الدوري والدوري الأوروبي وأن ينسى ما حدث أمام يوفنتوس لأن هذه هي كرة القدم.

وكان فيورنتنيا قد خسر على ملعبه بثلاثية أمام يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا وودع المسابقة.

في حديثه للصحفيين عقب المباراة قال ديلا فالي:"علينا أن نقوم بكل شيء ممكن من أجل احتلال المركز الثالث في الدوري ومن أجل التأهل لنهائي الدوري الأوروبي في وارسو".

وأضاف"للأسف بعض الأشياء أثرت على المباراة وكنا نعلم أننا نواجه منافسا عظيما..خيبة الأمل كبيرة".

وتابع"من المؤسف ألا يحتسب هدف صلاح ولكن هذه هي كرة القدم، الآن نفكر في الدوري وفي الدوري الأوروبي".

ويحل فيورنتينا ضيفا على نابولي الأحد المقبل في الدوري في مباراة صعبة يطمح من خلالها الحفاظ على المركز الرابع قبل أن يتجه بعدها بأربعة أيام لأوكرانيا من أجل مواجهة دينامو كييف في دور الـ8 لمسابقة الدوري الأوروبي.