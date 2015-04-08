بالصور.. إزالة التعديات على 83 فدانا بمزرعة الصرف الصحى فى سوهاج

أكد اللواء محمود محمد نافع، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم إزالة التعديات على 83 فدانا بمزرعة صرف صحى غرب سوهاج، والتى تبلغ المساحة المخصصة لها 720 فدانا وفقاً للقرار التخصيص الصادر رقم 1154 لعام 2009.

وأضاف "نافع" أن اللواء إبراهيم صابر مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، كلف قوات مديرية أمن سوهاج بإزالة التعديات، حيث تم إزالة التعديات لمساحة 41 فدانا صدر لها قرار إزالة رقم 21 لعام 2014، وكذلك إزالة التعديات من مساحة 42 فدانا و4 قراريط صدر لها قرار إزالة رقم 236 لعام 2015.

وأوضح أنه جار التنسيق لإزالة باقى المساحات المتعدى عليها بجميع المساحة المخصصة لمزرعة الصرف الصحى فى كل أنحاء المحافظة لأنها تمثل المتنفس الوحيد لصرف مياه الصرف الصحى المعالج.



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جانب من إزالة التعديات



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اللودر خلال تنفيذ عملية الإزالة



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صورة 3 إزالة التعديات