السيطرة على حريق محدود شب فى العيادات الخارجية بمستشفى ناصر العام

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية اليوم من السيطرة على حريق محدود شب فى مبنى العيادات الخارجية بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة حيث اشتعلت النيران فى بعض المخلفات بجوار السور.

كان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بمستشفى ناصر العام، فانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بكمية من مخلفات الورق والكرتون الموضوعة بجوار سور مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى من الداخل ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبسؤال أحد معاوني خدمات المستشفى علل سبب الحريق احتمالية إلقاء أحد الأشخاص والمترددين على المسشفى عقب سيجارة مشتعل أدى لنشوبه، حيث تم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أ ش أ