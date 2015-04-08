إزالة التعديات على 80 فدان بمزرعة صرف صحي غرب سوهاج



> أكد المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم إزالة التعديات لأكثر من 80 فدان بمزرعة صرف صحى غرب سوهاج والتي تبلغ المساحة المخصصة لها 720 فدان وفقاً للقرار التخصيص الصادر رقم 1154 لعام 2009، وتبلغ المساحة المتعدى عليها 110 فدان.

ووجه اللواء إبراهيم صابر مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج قوات مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء مساعد مدير أمن سوهاج و مأمور مركز سوهاج ونائب رئيس مركز ومدينة سوهاج ومسئولى الشركة للقيام بإزالة التعديات، حيث تم إزالة التعديات لمساحة 41 فدان صدر لها قرار ازالة رقم 21 لعام 2014، وكذلك إزالة التعديات من مساحة 42 فدان و 4 قيراط صدر لها قرار ازالة رقم 236 لعام 2015.

وأكد المهندس محمود نافع إنه جارى التنسيق لإزالة باقي المساحات المتعدي عليها بجميع مزارع الصرف الصحي في كافة أنحاء المحافظة لأنها تمثل المتنفس الوحيد لصرف مياه الصرف الصحي المعالج.