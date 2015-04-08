ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج، من ضبط 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، بناحية شارع الشرقاوي- ببندر أخميم.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة أخميم، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام المدعو عصام رمضان البدري فرغل، ويقيم بشارع الشرقاوي- بندر أخميم- بالحفر والتنقيب بمنزله بحثاً عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات، وبالإشتراك مع قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، تم إستهداف منزل المذكور; حيث تم ضبط كل من :

> محمود جلال حمدان البدري- 15 سنة- طالب، محمد أحمد حمدان البدرى- 21 سنة- حاصل على ثانوية عامة، و يقيمان دائرى المركز، ومحمود محمد إبراهيم حسين- 32 سنة- حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي، يقيم بناحية الرزيقات- دائرة مركز أرمنت- الأقصر.

وتبين وجود حفرة بأبعاد 2 متر× 3 متر، وبعمق 8 متر، تنتهي بسرداب من الناحية القبلية.

وبتفتيش المتهم الثالث، عثر بين طيات ملابسه علي كمية من البخور.

تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب: كوريك حديدي، موتور غاطس مياه، سلك كهرباء، وتم التحفظ عليها.

بمواجهة المتهمين أعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الأثار.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير محضر رقم 1597، إدارى- مركز أخميم- لسنة 2015، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.