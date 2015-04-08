نفوق 5 رؤوس ماشية في نشوب حريق بالمراغة بسوهاج‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة علي حريق بناحية شندويل دائرة مركز المراغة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية شندويل – دائرة المركز.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل المدعوعبد العال فرغلي سلطان خطاب 59 سنة موظف ويقيم بذات الناحية.

ولم ينتج عن الحريق أي إصابات، وانحصرت التلفيات في نفوق 5 رأس ماشية واحتراق 20 شجرة نخيل وكمية من البوص والتبن، وبسؤال مالك الحوش أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق إلقاء مجهول عقب سيجارة مشتعل دون قصد ونفي الشبهة الجنائية.

وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية، وتم إخطار الإدارة البيطرية بالمراغة للإنتقال وإتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.