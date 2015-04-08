اليوم.. "إعمل الصح" ورشة عمل بتجارة جامعة سوهاج

ينظم فرع منظمة "إيناكتس" الدولية الطلابية بكلية التجارة بجامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تحت عنوان "إعمل الصح"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج.

وأكد نور الدين أن الجامعة تحرص على دعم كل الأسر والمنظمات الطلابية التى تساعد الطلاب فى أنشطتهم ودراستهم، ما يكون له عظيم الأثر على تكوين شخصية الطالب فى مختلف نواحى حياته وعمله المستقبلى، مرحبا بجميع الأفكار والأحداث التى من شأنها تقديم أى نوع من الخدمات وكسب المزيد من المهارات لأبنائنا من الطلبة والطالبات.

وأضاف الدكتور ممدوح الرشيدى عميد الكلية أن هذا الحدث يأتى ضمن الأعمال والأنشطة الطلابية المختلفة التى تحرص الكلية على تقديمها خلال العام الدراسى، مثنيا على ما قام به الدكتور أحمد على حسين عميد الكلية السابق من جهد ودعم كبير لمختلف الأنشطة الطلابية فى الفترة السابقة.

ومن جانبه أشار الدكتور طارق محمد على المشرف الأكاديمى على فرع المنظمة بالجامعة إلى أن "إيناكتس" منظمة دولية طلابية غير هادفة للربح لها أفرع بمعظم الجامعات المصرية تقوم بالربط بين طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ورجال الأعمال، وذلك للاستفادة من النواحى العلمية والخبرات لدى أعضاء هيئة التدريس، ومن الدعم المادى وتقديم فرص التدريب من خلال رجال الأعمال إلى طلاب الجامعة.

وقدمت هند مصطفى مسئول العلاقات العامة بفرع المنظمة بالجامعة شكرا خاصا من جميع أعضاء المنظمة إلى رئيس الجامعة على دعمه المتواصل والبناء للمنظمة، مضيفة أن ورشة العمل سوف تتضمن تقديم فقرة خاصة بالتدريب على التخطيط لحياة الطالب الحالية والمستقبلية يقدمها محمد الفقى مدرب تخطيط فى مؤسسة إنجاز، بالإضافة إلى بعض الفقرات الفنية والشعرية والغنائية لإثراء الورشة.

جدير بالذكر أن فرع المنظمة بالجامعة قد حصل العام الماضى على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى تقييم الأنشطة الخاصة بها على مدار العام، حيث حصلت على المركز الثانى من شركتين والثالث من شركتين أخريين.