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وزير الخارجية فى روما اليوم للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى حول ليبيا

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وزير الخارجية فى روما اليوم للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى حول ليبيا وزير الخارجية فى روما اليوم للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى حول ليبيا
قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية من المقرر أن يتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم الأربعاء، للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى حول ليبيا والمقرر عقده بمشاركة وزيرى خارجية وإيطاليا ووزير الشئون المغربية والأفريقية بالجزائر للتباحث حول تطورات الشأن الليبى وتنسيق المواقف فيما يخص تلك التطورات.

وأشار عبد العاطى، إلى أنه كان من المقرر انعقاد هذا الاجتماع فى 18 مارس الماضى، غير أنه تقرر تأجيله بسبب ارتباطات وزير الخارجية سامح شكرى آنذاك، موضحًا أن شكرى خلال تواجده بروما سيجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالى باولو جنتليونى، وزير الشئون المغربية والأفريقية الجزائرى عبد القادر مساهل.

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