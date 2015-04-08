لو سنك بين 30 و65.. العب رياضة تحمى نفسك من الأزمات القلبية

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الرجال والنساء الذين يمارسون الرياضة فى منتصف العمر لديهم فرصة ضئيلة للإصابة بأزمات قلبية أثناء اللعب والرياضة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، استعرض الباحثون أكثر من 1200 حالة من حالات توقف القلب المفاجئ بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 65 عامًا.

ووجد الباحثون أن 5٪ فقط من هذه السكتات القلبية كانت خلال النشاط الرياضى مثل الركض أو ركوب الدراجات.

خطر الموت المفاجئ خلال ممارسة الألعاب الرياضية منخفض

>وقالت الباحثة الدكتورة سوميت شوخ، المدير المساعد لأمراض القلب الجينى فى معهد القلب فى لوس أنجلوس، إن خطر الموت المفاجئ خلال ممارسة الألعاب الرياضية منخفض جدًا، ولكن هذا بالنسبة للأشخاص الذين يعتادون ممارسة الرياضة طوال حياتهم.

نصائح للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب

>ومع ذلك، أضافت شوخ أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى القلب، يجب عليهم مراجعة الطبيب قبل البدء فى أى نشاط رياضى كبير.

وأضاف الدكتور جريج فونارو، أستاذ أمراض القلب فى جامعة كاليفورنيا، ولوس أنجلوس، أن هذه النتائج تدعم التوصيات بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وخاصة للبالغين.

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