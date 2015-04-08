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وزارة التموين تبدء فى صرف مستحقات أصحاب المخابز

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وزارة التموين تبدء فى صرف مستحقات أصحاب المخابز وزارة التموين تبدء فى صرف مستحقات أصحاب المخابز
أكد المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة والتجارة الداخلية، أنه تم البدء فى صرف مستحقات أصحاب المخابز، وأن الوزارة تقوم بإجراء الحوار مع ممثلى أصحاب المخابز بشكل مستمر، باعتبارهم شركاء فى نجاح منظومة الخبز الجديدة، التى تم تطبيقها فى 23 محافظة حتى الآن، وأثبتت نجاحها بشكل كبير، حيث تضمن المنظومة للمواطنين الحصول على الخبز المدعم بشكل جيد، وتخصيص 5 أرغفة لكل فرد يوميا، إضافة إلى استمرار صرف السلع المجانية مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز .

وأضاف المهندس محمود عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جار تعميم منظومة الخبز الجديدة فى مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، والتى يحصل من خلالها المواطنون على الخبز المدعم بالكروت الذكية .

وكان العديد من أصحاب المخابز قد هددوا بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدى المدعم، نتيجة تأخير صرف مستحقاتهم المالية، وإضرارهم على التوقيع على إيصالات أمانة للمطاحن مقابل الحصول على الدقيق المدعم.


>وزارة التموين: صرف الخبز بالكروت الذكية فى 23 محافظة حتى الآن

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مصر 365

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