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دول عربية تدعو الأمم المتحدة لوضع نجل صالح على القائمة السوداء

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دول عربية تدعو الأمم المتحدة لوضع نجل صالح على القائمة السوداء دول عربية تدعو الأمم المتحدة لوضع نجل صالح على القائمة السوداء
تريد دول الخليج العربية والأردن أن يضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نجل الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح وزعيم الحوثيين على القائمة السوداء علاوة على فرض حظر أسلحة ناجع على الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على معظم أنحاء اليمن.

والتقى خبراء من دول مجلس الأمن أمس الثلاثاء للمرة الأولى لمناقشة مشروع قرار من شأنه أن يفرض تجميد أصول وحظر سفر على أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهورى فى اليمن وعلى عبد الملك الحوثى زعيم جماعة الحوثيين الشيعية المتحالفة مع إيران.

كان مجلس الأمن قد وضع الرئيس اليمنى السابق صالح واثنين من كبار قادة الحوثيين وهما عبد الخالق الحوثى وعبد الله يحيى الحكيم على القائمة السوداء فى نوفمبر ، ويقاتل جنود يمنيون موالون للرئيس السابق إلى جانب الحوثيين.

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