6 أنواع من الفواكه تساعدك على فقدان الوزن أهمها الفراولة والجوافة

الوزن الزائد مشكلة يسعى الكثيرون للتخلص منها، حيث تتسبب فى شعور الفرد بالإحراج، خاصة من يعانون من السمنة الموضوعية وزيادة فى الوزن فى بعض أماكن الجسم كالبطن والأرداف.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أنه للتخلص من الوزن الزائد يجب الاهتمام بنوعية الطعام، وأيضًا بالوجبات الخفيفة ويجب تحديد السعرات الحرارية للطعام خاصة الفواكه.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفواكه التى ينصح بتناولها أثناء اتباعك للحميات الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، وهى:

>1- البرتقال، حيث يحتوى على فيتامين سى ومضادات الأكسدة ولذلك يقوى الجهاز المناعى للجسم ويحد من إصابتك بالسرطان، ويحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغنى بالألياف، لذلك فهو يخلصك من الوزن الزائد.

>2- الجوافة تحد من ارتفاع نسبة الدهون فى الجسم، وتنظم نسبة السكر، وتشعرك بالشبع لفترات طويلة.

>3- الفراولة تناولها يزيد نسبة حرق الدهون فى الجسم، وتخلصك من الوزن الزائد بسرعة.

>4- التفاح من الفواكه التى تشعرك بالشبع لفترات طويلة وتساعدك على زيادة حرق الدهون فى الجسم، ولذلك ينصح بتناول ثمرة من التفاح عند شعورك بالجوع.

>5- الكيوى يحتوى على نسبة عالية من الألياف ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

>6- الأناناس يخلصك من الوزن الزائد بسرعة هائلة.

ولذلك ينصح بتناولك هذه الأنواع من الفواكه، لأنها تساعدك على التخلص من الوزن الزائد وتزيد من نسبة حرق الدهون داخل الجسم.

- دايت الزبادى يفقدك 5 كيلو فى 10 أيام.. تناول 500 جرام على مدار اليوم.. اخلطيه بالفاكهة مع وجبة العشاء.. امزجيه مع عصائر طبيعية كوجبة خفيفة.. وتناولى الأطعمة الصحية بطريقة متوازنة

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