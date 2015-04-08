مقتل وإصابة 22 مسلحا وتفجير 4 مخازن متفجرات فى قصف جوى بشمال سيناء

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن نتائج القصف الجوى الذى استهدف عدة مواقع لمسلحين بمناطق العريش والشيخ زويد، على مدار الساعات الماضية، أسفر وفقا للمعلومات الأولية عن مقتل17 مسلحا وإصابة 5 أخرين.

وتم تفجير 4 مخازن متفجرات فى مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح احتوت على براميل متفجرات و8 ألغام ومواد تصنيع عبوات ناسفة.

وأشار المصدر، إلى أن قوات الأمن تحفظت على مصاب إثر إصابته فى انفجار عبوة ناسفة بمنطقة مقابر العريش وتشير المعلومات أنه كان يعدها لتفجيرها فى قوات أمنية.

وكشف المصدر عن احباط قوات الأمن لـ7 عمليات إرهابية بينها محاولة تفجير ألغام على طرق مختلفة وهجمات بأسلحة ثقيلة، ويتواصل القصف الجوى لمناطق مختلفة بشمال سيناء.

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