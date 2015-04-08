بالصور.. القطط تغزو المستشفى الأميرى بالإسكندرية.. وعميد الطب: وجودها طبيعى

تشهد المستشفى الأميرى بالإسكندرية، حالة إهمال داخل الغرف وطرقات المستشفى الداخلية، حيث تنتشر القطط بين غرف المرضى والعيادات، كما تنتشر القمامة فى الطرقات وتردى حالة دورات المياه والغرف.

واشتكى المرضى، من سوء الخدمة الطبية المقدمة وسوء معاملة المرضى، بالإضافة إلى عدم وجود أدوية أو أدوات طبية وأن المريض هو من يتكفل بشراء كل شىء من خارج المستشفى.

الدكتور إبراهيم مخلص، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب بالإسكندرية، قال فى تصريحات لليوم السابع، إن هناك مشروع تطوير كبير للمستشفى يتم تنفيذه حاليا ولم ينته بعد بتكلفة إجمالية وصلت إلى 25 مليون جنيه، موضحا أن المستشفى بها 1800 سرير مع جميع الطبقات الاجتماعية، وتستقبل مليون ونصف المليون مريض سنويا من 4 محافظات هى (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ )، مشيرا إلى أن وجود القطط طبيعى فى كل مكان، وبالفعل هناك سلبيات ولكن هناك جهد حاليا يتم لتطوير المستشفى ولا يمكن إغفاله.



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قطط فى طرقات المستشفى



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الإهمال داخل عنابر المرضى



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عدم صيانة الحمامات



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كسر فى زجاج الشبابيك بالمستشفى والمرضى يشكون البرد



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القمامة ملقاة فى الطرقات



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القطط تعبث بالقمامة وتتركها مبعثرة بجوار حجر المرضى



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المياه تنساب من الصنبور لتلفها

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