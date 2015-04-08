أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. القطط تغزو المستشفى الأميرى بالإسكندرية.. وعميد الطب: وجودها طبيعى

Google+ Print
تشهد المستشفى الأميرى بالإسكندرية، حالة إهمال داخل الغرف وطرقات المستشفى الداخلية، حيث تنتشر القطط بين غرف المرضى والعيادات، كما تنتشر القمامة فى الطرقات وتردى حالة دورات المياه والغرف.

واشتكى المرضى، من سوء الخدمة الطبية المقدمة وسوء معاملة المرضى، بالإضافة إلى عدم وجود أدوية أو أدوات طبية وأن المريض هو من يتكفل بشراء كل شىء من خارج المستشفى.

الدكتور إبراهيم مخلص، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعميد كلية الطب بالإسكندرية، قال فى تصريحات لليوم السابع، إن هناك مشروع تطوير كبير للمستشفى يتم تنفيذه حاليا ولم ينته بعد بتكلفة إجمالية وصلت إلى 25 مليون جنيه، موضحا أن المستشفى بها 1800 سرير مع جميع الطبقات الاجتماعية، وتستقبل مليون ونصف المليون مريض سنويا من 4 محافظات هى (الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ )، مشيرا إلى أن وجود القطط طبيعى فى كل مكان، وبالفعل هناك سلبيات ولكن هناك جهد حاليا يتم لتطوير المستشفى ولا يمكن إغفاله.

قطط فى طرقات المستشفى -اليوم السابع -4 -2015
>

قطط فى طرقات المستشفى

الإهمال داخل عنابر المرضى -اليوم السابع -4 -2015
>

الإهمال داخل عنابر المرضى

عدم صيانة الحمامات -اليوم السابع -4 -2015
>

عدم صيانة الحمامات

كسر فى زجاج الشبابيك بالمستشفى والمرضى يشكون البرد -اليوم السابع -4 -2015
>

كسر فى زجاج الشبابيك بالمستشفى والمرضى يشكون البرد

القمامة ملقاة فى الطرقات -اليوم السابع -4 -2015
>

القمامة ملقاة فى الطرقات

القطط تعبث بالقمامة وتتركها مبعثرة بجوار حجر المرضى -اليوم السابع -4 -2015
>

القطط تعبث بالقمامة وتتركها مبعثرة بجوار حجر المرضى

المياه تنساب من الصنبور لتلفها -اليوم السابع -4 -2015
>

المياه تنساب من الصنبور لتلفها


>- محافظ المنوفية لمديرى المستشفيات: صحة المواطنين قضية لاتهاون فيها
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365