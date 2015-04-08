مهاب مميش:رفع 53% من الرمال المشبعة بالمياه و118 يوماً لافتتاح القناة

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الانتهاء من رفع 53% من الرمال المشبعة بالمياه ناتج أعمال التكريك فى القناة الجديدة بواقع مليون و400 ألف متر مكعب يوميا، من إجمالى 250 مليون متر مكعب باستخدام 36 كراكة عاملة بالقناة الجديدة حتى الآن.

وأشار مميش إلى أنه من المنتظر الانتهاء من أعمال التكريك خلال شهر يوليو المقبل والافتتاح الرسمى فى أغسطس، ولم يتبق سوى 118 يوما فقط على الافتتاح الرسمى للقناة، واستقبال أول سفينة للعبور بالمجرى الملاحى الجديد بحضور عدد كبير من الرؤساء والملوك.

وأضاف مميش فى تصريحات صحفية، أن القناة الجديدة سوف تساهم فى زيادة الدخل واستيعاب معظم سفن الأسطول العالمى فى التجارة الدولية، وذلك بعد تقليل وقت الانتظار والسرعة فى العبور داخل القناة الجديدة، ما يزيد من عدد السفن العابرة من 49 سفينة متوسط عبور يومى الآن إلى 97 سفينة متوسط عبور يومى بعد الافتتاح حتى عام 2023 وسوف يزيد دخل القناة بنسبة 253%.

- مميش: رفع 126.3 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه بمشروع قناة السويس