"الراي" تكشف عن برامجها الرمضانية في حفل أحيته الفنانة نوال الزغبي

كعادته كل عام، احتفلت قناة "الراي" بالإعلان عن دورتها البرامجية لشهر رمضان المقبل، في حفل ضخم أقيم بهذه المناسبة وبحضور نخبة من النجوم الشباب في الساحة الفنية الخليجية، مع غياب ملحوظ لكبار الفن الكويتي في سابقة هي الأولى من نوعها، رغم نجاح إدارة قناة "الراي" في ضم مسلسل "امنا رويحة الينية" للقديرة سعاد عبد الله، لكنها لم تحضر للحفل الذي أقيم في قاعة الفتوح بفندق "ريجنسي"، بحضور مدير عام قناة "الراي" يوسف الجلاهمة وعدد كبير من النجوم وممثلي شركات الدعاية والإعلان، فيما قدّم فقرات الحفل عبدالله مال الله وأسرار السعيد.

وأمام حضور فني وإعلامي كبير، بدأ الحفل باستعراض مسيرة قناة "الراي" خلال السنوات الأخيرة، وما قدمته المؤسسة في مختلف المجالات، من ثم اعتمد الثنائي مال الله والسعيد على تلقائيتهما في الحوار حتى جاءت لحظة إطلالة مدير عام القناة يوسف الجلاهمة.

وأبدى مدير عام قناة "الراي" يوسف الجلاهمة سعادته البالغة في اللقاء السنوي، للكشف عن الدورة البرامجية لشهر رمضان المبارك المقبل، مشيراً إلى أن عملية الإعداد والتنفيذ لهذه الدورة انطلقت منذ العام الماضي وحتى اليوم، مشيداً بالتعاون المثمر مع مختلف الجهات التي تمد مؤسسة "الراي" جسور التعاون معها على كافة الأصعدة، وأضاف الجلاهمة أن الدورة الرمضانية ستشهد حضوراً مميزاً للعديد من نجوم الدراما الخليجية، في مزيج يجمع الخبرة والتاريخ ممثلاً بالقديرة سعاد عبد الله مع الشباب، إلى جانب الحضور المميز للإعلامية حليمة بولند في برنامج مسابقات يومي.

وعقب كلمة الجلاهمة كان الحضور على موعد مع الكشف عن خارطة البرامج بالتفصيل والتي ضمت برامج:

- البرنامج الديني: "وياكم" في جزئه الثالث للداعية محمد العوضي.

- البرنامج الديني: " أحاديث وعبر".

- برنامج المسابقات: "سر حليمة" مع الإعلامية حليمة بولند.

- برنامج المسابقات: "الدروازة" للمذيع عبد الله مال الله.

أما على الصعيد الدرامي تضم قناة "الراي" هذا العام ثلاثة مسلسلات وهي:

- مسلسل "أمنا رويحة الينة" من إخراج محمد القفاص، تأليف هبة مشاري وإنتاج عامر الصباح، ويشارك في بطولته كلّ من أسمهان توفيق، ولمياء طارق، وهبة الدري، وملاك، وهند البلوشي، وفاطمة الصفي، وبشار الشطي، ويعقوب عبدالله، وحمد اشكناني، وحسين المهدي، ومرام البلوشي، ويوسف البغلي، ونور غندور، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين سيحلّون كضيوف شرف على الحلقات.

ويتناول هذا المسلسل موضوع الأم بشكل أساسي ومدى أهمية وجودها في حياة أولادها، مهما كبروا في السن وإنشغلوا بحياتهم الخاصة، إذ يُعالج قضية أم تفقد ذاكرتها فيتخلّى أبناؤها عنها ويتركونها، إلّا أنّها سرعان ما تسترجع ما فقدته وتنطلق للبحث عنهم في إطارٍ درامي إجتماعي.

- مسلسل "ذاكرة من ورق"، من بطولة شجون الهاجري، وفاطمة الصفي، وصمود، وهنادي الكندري، وسليمان الياسين، وعلي كاكولي، وعبدالله ملك، وريم أرحمه، وعبدالله الطراروة، وهو من إخراج علي العلي، وتأليف عادل الجابري، وإنتاج "صباح بكتشرز" لصاحبها عامر الصباح، وهو عمل غني بالأحداث والشخصيات والظروف التي يعيشها الطلاب الذين يدرسون في أوروبا ويذوقون مرارة الغربة.

- مسلسل "قابل للكسر" تأليف الكاتب فهد العليوة وإخراج الفنان منير الزعبي وبطولة حشد من النجوم ومنهم الفنانة ميساء مغربي والفنانين جاسم النبهان، وباسمة حمادة، ومحمود بوشهري، وعبدالله بوشهري، ومرام وشيماء علي، وأسيل عمران، وفوز الشطي، ومهدي دشتي، وعبدالله الزيد، وحلا وابراهيم دشتي، ويأسه وغدير صفر.

الزغبي ..."عينيك كدابين"

وكان الحضور على موعد مع إطلالة موفقة للنجمة اللبنانية نوال الزغبي، التي اعتلت المسرح، وقدمت بصوتها مجموعة من أبرز أغنياتها بخفة ورشاقة اعتادها الجمهور منها في مختلف حفلاتها، إذ تواصلت النجمة اللبنانية مع الحضور ببعض الكلمات بـ"العامية الكويتية"، من ثم أعربت عن سعادتها بوجودها في احتفال فضائية قناة "الراي" التي تعد الأقدم بين المحطات الخاصة في الكويت والمعروف عنها بُعدها العربي، من ثم قدمت نوال باقة من أغنياتها على وقع أنغام فرقتها الموسيقية فأشعلت ليل الكويت البارد بـ"عينيك كدابين" و"غازلني" و"الليالي" و"ولا بحبك" وغيرها من الاغنيات المميزة.

حضور فني

- شهد الحفل حضوراً فنياً أبرزهم الفنانين: باسمة حمادة، وعبد الله بوشهري، وملاك، الكاتب فهد العليوة، والمخرج منير الزعبي وآخرين.

- غابت الفنانة سعاد عبد الله بطلة مسلسل "امنا روية والينة" وأيضاً الإعلامية حليمة بولند.

- أكدت مصادر إلى "سيدتي نت" أن قائمة قناة "الراي" لرمضان المقبل لم تغلق أبوابها بعد وأن الفرصة متاحة لضم أعمال درامية أو برامج جديدة.

- كانت خارطة البرامج بمثابة صدمة للعديد من الإعلاميين خصوصاً وأن قناة "الراي" اعتادت على ضم أغلب الأسماء الكبيرة إليها حتى وأن كانت في عرض ثاني وهو ما لم يتحقق هذا العام.

- تواترت أنباء عن تلقي نوال الزغبي مبلغ 30 ألف دولار أمريكي لإحياء حفل "الراي"

- منع المنظمين الصحافيين ووسائل

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