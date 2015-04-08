سماع شهود الإثبات بمحاكمة 47 متهما اليوم فى "اقتحام قسم التبين"

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، جلسة محاكمة 47 متهمًا بقضية "اقتحام قسم التبين"، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومن المقرر سماع شهود الإثبات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وصفاء الدين أباظة وسكرتارية حمدى الشناوى.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن إصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.