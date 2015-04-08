قاوم الكسل والإرهاق بالمكسرات والزبادى والسالمون والبرتقال

يعانى الكثير من الأشخاص هذه الأيام من الإصابة بالخمول والكسل، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وكشف تقرير نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الأكلات الرائعة التى تساهم فى التخلص من هذه الأحاسيس السلبية والتى تحفز الشعور بالصحة والحيوية والنشاط.>وأوضح التقرير أن المكسرات تعد من أفضل الأطعمة الصحية التى تعالج الكسل والخمول وتعزز مستويات الطاقة، وتمد الجسم بقدر هائل من الطاقة وتحتوى على عناصر غذائية رائعة، ولكن يجب عدم الإسراف فى تناولها، وأيضاً يمكن تناول الزبادى، والذى يحتوى على الخمائر الحيوية، التى تعزز عملية الهضم وتعزز فرص امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة المختلفة وتقاوم الشعور بالتعب.

وتابع التقرير أن الأطعمة المضادة للكسل والخمول تشمل أيضا السالمون، والذى يحتوى على قدر كبير من الأوميجا-3، وتركيزات عالية من فيتامين "ب6" و"النياسين" و"ريبوفلافين"، وهى تساهم فى تحويل الطعام إلى طاقة يستفيد بها الجسم، والأمر نفسه بالنسبة للمشروم، والذى يحتوى كوب منه على 50% من تركيزات الحديد الموصى بها يومياً، وهو ضرورى لتكوين الهيموجلوبين ونقل الأكسجين ويحد من الشعور بالتعب والإرهاق.

وكما كشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى التخلص من الشعور بالتعب والإرهاق، وهى تشمل: عصيدة الشوفان ومكسرات عين الجمل وأيضاً توست المحضر من الحبوب الكاملة وبعض الفواكه والخضراوات مثل البرتقال والفلفل واللبن الرائب.

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